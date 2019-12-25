Петербуржцам отказали в прямых выплатах из-за коронавируса, как в США

В Петербурге не могут себе позволить такое. В США всем, кто лишился работы, выплачивают по $1000.

Петербург не может себе позволить прямые выплаты всем горожанам, чьи доходы снизились в результате распространения COVID-19. Об этом 1 апреля сообщил вице-губернатор Евгений Елин на заседании ЗакСа.

Вопрос об этом задал лидер фракции "Яблока" Борис Вишневский в рамках обсуждения законопроекта о бюджетном процессе, который должен перераспределить средства финансирования для борьбы с коронавирусом.

Мы такое позволить себе просто не можем. Тотальной прямой раздачи, как в Америке по полторы тысячи долларов, мы не можем себе позволить, – сказал Елин

За соблюдение режима самоизоляции по 2000 рублей могут получить только пенсионеры.

Как в Петербурге во время самоизоляции помогают пожилым людям.

Фото: Piter.TV