Петербуржцам отказали в прямых выплатах из-за коронавируса, как в США

Петербург не может себе позволить прямые выплаты всем горожанам, чьи доходы снизились в результате распространения COVID-19. Об этом 1 апреля сообщил вице-губернатор Евгений Елин на заседании ЗакСа.
Вопрос об этом задал лидер фракции "Яблока" Борис Вишневский в рамках обсуждения законопроекта о бюджетном процессе, который должен перераспределить средства финансирования для борьбы с коронавирусом.
Мы такое позволить себе просто не можем. Тотальной прямой раздачи, как в Америке по полторы тысячи долларов, мы не можем себе позволить,
– сказал Елин
За соблюдение режима самоизоляции по 2000 рублей могут получить только пенсионеры.
Как в Петербурге во время самоизоляции помогают пожилым людям.
Фото: Piter.TV
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