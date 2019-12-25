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Петербуржцам отказали в прямых выплатах из-за коронавируса, как в США
Сегодня, 11:41
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nastya960

Петербуржцам отказали в прямых выплатах из-за коронавируса, как в США

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В Петербурге не могут себе позволить такое. В США всем, кто лишился работы, выплачивают по $1000.

Петербург не может себе позволить прямые выплаты всем горожанам, чьи доходы снизились в результате распространения COVID-19. Об этом 1 апреля сообщил вице-губернатор Евгений Елин на заседании ЗакСа.

Вопрос об этом задал лидер фракции "Яблока" Борис Вишневский в рамках обсуждения законопроекта о бюджетном процессе, который должен перераспределить средства финансирования для борьбы  с коронавирусом.

Мы такое позволить себе просто не можем. Тотальной прямой раздачи, как в Америке по полторы тысячи долларов, мы не можем себе позволить,

– сказал Елин

За соблюдение режима самоизоляции по 2000 рублей могут получить только пенсионеры.  

Как в Петербурге во время самоизоляции помогают пожилым людям.

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, евгений елин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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