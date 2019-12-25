Правила самоизоляции в Петербурге: ответы на главные вопросы

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, в Петербурге ввели режим полной самоизоляции. Вопросов, как вести себя на карантине, много. Piter.TV постарался ответить на самые главные из них.

Режим самоизоляции

Кто должен соблюдать режим самоизоляции?

С 30 марта по 5 апреля минимум всем горожанам предписано находиться дома. Людям старше 65 лет, которые попали в особую зону риска, запрещается покидать свои квартиры до 14 апреля.

Что можно?

Выходить из дома можно лишь в случаях крайней необходимости. Исключения составляют обращения за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью (пожар, драка и т.п.), поездка на работу или выход в ближайший магазин и аптеку.

Кроме того, разрешается выйти на улицу, чтобы выбросить мусор или выгулять собаку, но на расстоянии до 100 метров от дома.

Тем людям, которые вынуждены находиться в общественных местах, рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Можно ли передвигаться по городу на такси?

В период карантина в Петербурге по-прежнему работают таксисты. Воспользоваться услугами перевозчика можно в любой момент, например, чтобы отправиться в магазин или поликлинику.

Стоит отметить, что в городе на 20% вырос спрос на тарифы повышенного класса. По всей видимости, люди готовы доплатить за простор и комфорт, чтобы избежать поездки в битком набитом транспорте и сохранить комфортную дистанцию с водителем.

Будут ли работать курьеры в карантин?

В период карантина курьер стал самой востребованной профессией. Очевидно, горожане начали чаще заказывать продукты и еду на дом, пользоваться услугами курьера для отправки писем и почтовых отправлений.

Можно ли заниматься спортом на улице?

Занятия спортом не входят в список исключений, разрешающих на время покидать дом. Эксперты отмечают, что коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе, и на спортивном инвентаре.

Можно ли гулять с ребенком в коляске?

Такие прогулки также временно запрещены. В качестве альтернативы родителям предлагают выносить ребенка на балкон своей квартиры.

Можно ли навестить пожилых родителей?

Нельзя. Режим самоизоляции введен, в том числе, для того, чтобы люди как можно реже контактировали друг с другом, даже с родственниками. В частности, от поездок стоит воздержаться, даже если родителям нужны лекарства. Вы можете заказать все необходимое онлайн.

Можно ли приехать в Петербург из Ленобласти и наоборот?

Покидать квартиру можно для поездок на работу. Выезжать из Петербурга или въезжать в него с этой целью разрешается. Такие же правила действуют в Ленобласти.

Дача в Ленобласти, могу ли я туда поехать?

Маршрут "дом-дача-дом" разрешен, однако придется доказать наличие этой самой дачи. Подойдет любой документ: свидетельство собственности, книжка садовода, справка от деревенского старосты. Покидать пределы поселения, в котором расположен участок, запрещается.

Нужно носить с собой паспорт или полис?

Гражданин РФ обязан носить с собой документ, удостоверяющий личность. Таким документом может быть паспорт, свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет, а также паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение, заграничный паспорт, вид на жительство.

Куда обращаться пожилым петербуржцам в случае, если им нужна помощь?

Напомним, жителям Петербурга старше 65 лет запрещается покидать свою квартиру. В случае плохого самочувствия необходимо вызвать врача на дом. Также есть волонтеры. Связаться с ними можно по номеру горячей линии: 8–800–200–34–11.

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