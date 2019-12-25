В Крыму вводят карантин по коронавирусу со 2 апреля

Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

В Крыму вводят карантин по коронавирусу. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории полуострова. Чиновник заявил, что Крым переходит в режим карантина с ночи на 2 апреля.

По данным местных властей, на полуострове организуют блокпост на Крымском мосту для досмотра граждан. Также специальные сотрудники будут досматривать весь автомобильный транспорт, который будет проходить по переправе через Керченский пролив. Подобные меры чиновники примут и для железнодорожного сообщения.

В Крыму возбуждено первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу.