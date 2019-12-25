В Крыму возбуждено первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу

Из-за нарушения карантина и самоизоляции заразился сотрудник медцентра.

В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который нарушил режим самоизоляции после возвращения из-за границы.

РИА Новости со ссылкой на МВД Крыма сообщает, что в Крыму возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который вернулся из неблагополучной по коронавирусной инфекции страны и нарушил режим самоизоляции. Из-за необдуманных действий мужчины коронавирусом заразился человек.

Отмечается, что за нарушение самоизоляции человека помещают в обсервацию. Но если из-за нарушения карантинных мер заражается человек, то в таком случае речь идет уже об уголовном деле.

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