Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии коронавируса

Закон должен вступить в силу в день после его официальной публикации.

Государственная дума России приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии коронавируса. Он коснётся граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за распространения коронавируса и ограничительных мер.

Закон должен вступить в силу в день после его официальной публикации. Его подготовили Центробанк, Министерство финансов и депутаты Госдумы. Соответствующее поручение им дал президент России Владимир Путин.

Он приказал установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30%. Штрафы и пени в этот срок начисляться не будут. Также кредиторы не будут иметь права требовать досрочных выплат.

Ранее Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина.