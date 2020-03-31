Наказание предусмотрено как для юридических, так и для физических лиц.

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. Поправки уже одобрил Совет Федерации.

Наказание предусмотрено как для юридических, так и для физических лиц. Штрафы выпишут и тем, кто откажется соблюдать правила карантина, установленные в связи с COVID-19.

Физические лица заплатят штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностные лица - от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрено наказание от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если нарушение причинило вред здоровью других люде или смерть, то суммы штрафов увеличиваются. Для граждан от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до миллиона рублей.

До семи лет тюрьмы грозит инфицированному человеку, который нарушил карантин и заразил других.

Ранее мы писали, что Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина.

Видео: Vk.com / Государственная Дума