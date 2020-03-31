  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:58
92
lesjasap
Код вставки плеера

Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина

0 0

Нарушителя могут посадить в тюрьму на срок до трех лет.

Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина. Депутаты приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Документ предполагает, что злоумышленникам, которые нарушили санитарно-эпидемиологические правила, могут оказаться в заключении на срок до трех лет. В лучшем случае им грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение прав на профессию на срок до трех лет. 

Авторами документа выступили глава комитета по госстроительству  и глава нижней палаты. Павел Крашенинников и Вячеслав Володин напомнили, что сейчас изоляция носит рекомендательный характер. Она не может предусматривать санкций за нарушение. Исключением является случай, когда нарушение карантина привело к гибели человека или массовому заражению.

Петербуржцев предупредили об ответственности за несоблюдение карантина по смс.

Видео: Вконтакте/Государственная Дума

Теги: госдума, карантин, уголовная ответственность
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии