Нарушителя могут посадить в тюрьму на срок до трех лет.

Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина. Депутаты приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Документ предполагает, что злоумышленникам, которые нарушили санитарно-эпидемиологические правила, могут оказаться в заключении на срок до трех лет. В лучшем случае им грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение прав на профессию на срок до трех лет.

Авторами документа выступили глава комитета по госстроительству и глава нижней палаты. Павел Крашенинников и Вячеслав Володин напомнили, что сейчас изоляция носит рекомендательный характер. Она не может предусматривать санкций за нарушение. Исключением является случай, когда нарушение карантина привело к гибели человека или массовому заражению.

Петербуржцев предупредили об ответственности за несоблюдение карантина по смс.

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