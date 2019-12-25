Все прибывшие из-за границы обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что петербуржцев предупредили об ответственности за несоблюдение карантина по смс. Об этом сообщает "Фонтанка".

В сообщениях отмечается, что все прибывшие из-за границы обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

"При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена уголовная ответственность", —сказано в сообщении.

По последним данным, в Северной столице 19 петербуржцев с коронавирусом находятся в стационаре больницы имени Боткина. Кроме того, с признаками ОРВИ в этой больнице находятся 342 человека, в том числе 22 ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что "Хеликс" в Петербурге начнет делать тесты на коронавирус.

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