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"Хеликс" в Петербурге начнет делать тесты на коронавирус
Сегодня, 16:06
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nastya960

"Хеликс" в Петербурге начнет делать тесты на коронавирус

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Такие же тесты данная компания будет проводить и в Москве.

Сеть лабораторных центров "Хеликс" получила разрешение Роспотребнадзора на диагностику коронавируса в Петербурге. Люди без симптомов могут сделать тест платно. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу компании.

Такие же тесты данная компания будет проводить и в Москве. Все исследования будут проводить на тест-системах ФБУН ГНЦ Вб "Вектор" Роспотребнадзора. Проводить тесты уже смогут с сегодняшнего дня.

Что касается тех, кто не имеет симптомов, но хочет пройти тест. Они смогут это сделать уже с 26 марта по "минимально возможной цене".

Также в Боткинской больнице откроют лабораторию по выявлению коронавируса.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, хеликс
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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 А сколько стоит этот тест?

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