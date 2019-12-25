"Хеликс" в Петербурге начнет делать тесты на коронавирус

Такие же тесты данная компания будет проводить и в Москве.

Сеть лабораторных центров "Хеликс" получила разрешение Роспотребнадзора на диагностику коронавируса в Петербурге. Люди без симптомов могут сделать тест платно. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу компании.

Такие же тесты данная компания будет проводить и в Москве. Все исследования будут проводить на тест-системах ФБУН ГНЦ Вб "Вектор" Роспотребнадзора. Проводить тесты уже смогут с сегодняшнего дня.

Что касается тех, кто не имеет симптомов, но хочет пройти тест. Они смогут это сделать уже с 26 марта по "минимально возможной цене".

Также в Боткинской больнице откроют лабораторию по выявлению коронавируса.

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