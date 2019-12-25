Больница Боткина откроет лабораторию для тестов на новый коронавирус

Давать результаты планируется через день после сдачи биоматериала.

Чтобы разгрузить петербургские поликлиники, в которых можно сдать тест на коронавирус, Боткинская больница планирует открыть дополнительную лабораторию. В неё будут привозить биоматериалы из пунктов сбора, чтобы люди как можно быстрее могли получать результаты. В день планируется обрабатывать около сотни образцов. Об этом сообщил главврач Боткинской больницы Денис Гусев.

Главврач отметил, что они рассчитывают давать результаты уже через день после сдачи биоматериала. При этом вирусные центры города продолжают принимать тесты и на другие инфекции.

Ранее на пресс-конференции Денис Гусев сообщил, что в Петербурге больного коронавирусом положили в реанимацию.

Фото: Piter.tv