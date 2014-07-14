В Колпино ликвидировали нарколаборатарию с синтетическими наркотиками

В квартире, оборудованной под нарколабораторию, полицейские изъяли канистры с химическими реактивами и прекурсорами, колбы, лабораторное оборудование, весы, респираторы, перчатки, а также почти килограмм готовой продукции.

В Колпино полиция ликвидировала очередную нарколабораторию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Незаконное производство размещалось в квартире дома 18 на бульваре Трудящихся. Как установили оперативники, 31-летний хозяин квартиры запустил производство синтетического наркотика в октябре 2024 года. Для продажи запрещенных веществ житель Колпино привлек двух земляков, 40 и 48 лет, которые занимались организацией "закладок" с товаром. Все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В квартире, оборудованной под нарколабораторию, полицейские изъяли канистры с химическими реактивами и прекурсорами, колбы, лабораторное оборудование, весы, респираторы, перчатки, а также почти килограмм готовой продукции.

В автомобиле младшего закладчика оперативники обнаружили тайник, в котором хранилось еще свыше 500 граммов наркотиков. В квартире второго закладчика, проживающего по соседству с организатором лаборатории, оперативники обнаружили и изъяли шесть 20-граммовых пакетиков с продукцией лаборатории, а также два пакета, предположительно, содержащие гашиш и марихуану.

Возбуждено 3 уголовных дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ). В ходе расследования установлена причастность наркодилеров к распространению наркотиков в Василеостровском районе.

Ранее ещё один житель Колпино организовал подпольную нарколабораторию в своей квартире.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО