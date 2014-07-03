Житель Колпино организовал подпольную нарколабораторию в своей квартире

Общая масса изъятых наркотиков и психотропных веществ превышает 1 килограмм.

В Северной столице и Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ, специализировавшейся на изготовлении и продаже психоактивных веществ. По информации 78.ru, задержание членов группировки произошло 31 марта: 40-летний житель Колпино занимался распространением фторамфетамина.

В его автомобиле было обнаружено около 505 граммов фторамфетамина — производного амфетамина. Еще один распространитель наркотических средств, 47-летний местный житель, был задержан. В ходе обыска в его жилище обнаружили несколько пакетов с наркотическими веществами. 31-летний колпинец организовал по месту жительства нелегальную лабораторию для производства психотропных веществ. В его квартире, помимо фторамфетамина, были найдены химические реактивы и прекурсоры в канистрах, лабораторная посуда (колбы), весы, респираторы и перчатки. Общая масса изъятых наркотиков и психотропных веществ превышает 1 килограмм.

Возбуждены уголовные дела. Все трое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что житель Мурино продавал мармелад с коноплей через Telegram-каналы.

Фото: Piter.TV