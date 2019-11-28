В "Росатоме" хотят наладить 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ

Как пояснили специалисты, такие клапаны являются расходным материалом, поэтому на данный момент возросла потребность в них.

Клапаны Вентури, которые требуют частой замены в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при лечении больных коронавирусом, предлагают производить методом 3D-печати из биосовместимых материалов. Как пояснили специалисты, такие клапаны являются расходным материалом, поэтому на данный момент возросла потребность в них. Российские атомщики готовы начать их серийное производство для поставки в медучреждения.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил данную информацию. Все компании атомной корпорации, которые специализируются на медоборудовании, ищут способы для быстрой переориентации на выпуск материалов для борьбы с коронавирусом.

Департамент коммуникаций ГК "Росатом" сообщил, что информация о возможностях производства клапанов Вентури уже направлена в Минздрав, МЧС, Минобороны России и Роспотребнадзор. При необходимости клапаны начнут делать в ближайшее время.

В Петербурге восстановят производство аппаратов ИВЛ.