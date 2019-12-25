  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции
Сегодня, 12:38
155
matveyvn

В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции

0 0

Проверять код на улицах уполномочены полицейские, росгвардейцы и сотрудники Роспотребнадзора.

В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции. В столичной мэрии рассказали, что система контроля за соблюдением режима изоляции при помощи QR-кодов готова к запуску. Заявление в разговоре с "Эхо Москвы" сделал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Москвичи смогут получит свой QR-код на портале мэрии. Его можно будет распечатать или оставить на экране смартфона. Для тех, кто не сможет получить код самостоятельно, будет организован колл-центр.

Однако подробности получения кода пока неизвестны. Проверять код на улицах уполномочены полицейские, росгвардейцы и сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам.

Теги: qr код, карантин, коронавирус, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии