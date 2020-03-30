Москвичам выдадут QR-пропуска.

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам. Жителям столицы выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу. Москвичи смогут выйти на улицу, чтобы выгулять собаку, сходить в аптеку или за продуктами. Об этом журналистам РБК сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

По данным эксперта, тем, кто работает не по удаленному доступу, на QR-коде кроме домашнего адреса укажут адрес места работы. Право передвижения таким сотрудникам будет предоставлено "насколько это будет обусловлено экономической ситуацией".

Напомним, что всеобщий режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта. В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков для жителей города. Кроме аптеки и магазинов москвичи смогут покидать дом в случае необходимости экстренной медицинской помощи, ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью.

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы.