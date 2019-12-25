В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача больницы в Коммунарке

На вопросы РИА "Новости" ответил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Болезнь главного врача №40 Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме. Об этом РИА "Новости" директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Он отметил, что специалисты постоянно созваниваются между собой.

Отметим, что 31 марта у главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко был обнаружен коронавируc. Коллеги Проценко сообщили, что его состояние оценивается как удовлетворительное. В Кремле пожелали выздоровления главному врачу больницы в Коммунарке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что у медика получится быстро поправиться.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что был очень удивлен возрасту пациентов, поступившим на лечение 4 апреля. Половина новых инфицированных коронавирусом оказалась младше 45 лет.

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