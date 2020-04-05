Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке

Половина новых инфицированных коронавирусом оказались младше 45 лет.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что был очень удивлен возрасту пациентов, поступившим на лечение 4 апреля.

В беседе с RT он признался, что после анализа первого пула больных у медперсонала "упала челюсть". Специалист отметил, что пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагалось.

Отметим, по данным оперштаба Москвы за 4 апреля, почти половина новых инфицированных коронавирусом оказались младше 45 лет.

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Видео: ПитерТВ, Youtube / rusvesna. su1945,