  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:57
149
Rybka123
Код вставки плеера

Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке

0 0

Половина новых инфицированных коронавирусом оказались младше 45 лет. 

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что был очень удивлен возрасту пациентов, поступившим на лечение 4 апреля.

В беседе с RT он признался, что после анализа первого пула больных у медперсонала "упала челюсть". Специалист отметил, что пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагалось. 

Отметим, по данным оперштаба Москвы за 4 апреля, почти половина новых инфицированных коронавирусом оказались младше 45 лет. 

Ранее: В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах

Видео: ПитерТВ, Youtube / rusvesna. su1945

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии