Производство защитных масок выросло с 800 000 в сутки до 8,5 миллионов в апреле.

В России выросло производство аппаратов ИВЛ, защитных масок и лекарств. Об этом рассказал президент России Владимир Путина на совещании с губернаторами и членами правительства по теме коронавирсуса.

Путин рассказал, что в начале года в России выпускалось 60-70 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. В апреле — больше 800.

В мае будет 2500 тысячи. Владимир Путин, президент России

По его словам, производство защитных масок выросло с 800 000 в сутки до 8,5 миллионов в апреле — в десять раз. При этом, отметил президент, в РФ с нуля развернули выпуск востребованных лекарств для лечения COVID-19.

Говоря о тест-системах, Владимир Путин подчеркнул, что из производство выросло в девять раз. В начале марта в России проводили около 2 500 исследований, то сейчас около 150 тысяч. По его словам, количество тестов увеличилось в 60 раз — и оно, рассказал Путин, будет расти и дальше.

Ранее Путин рассказал о дефиците защитных средств для врачей.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса