Необходимо быстрее наращивать производство.

Президент России Владимир Путин рассказал о дефиците защитных средств для врачей. Он сделал это во время совещания с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса.

Владимир Путин поручил кабмину и Минпромторгу в частности нарастить в России производство защитных костюмов для медиков.

По словам главы государства, количество выпускаемых в РФ костюмов увеличилось в 50 раз за два месяца.

В марте выпускали в сутки три тысячи защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. Владимир Путин, президент России

Он рассказал, что в мае страна выйдет на уровень производства костюмов свыше 150 тысяч. По его словам, этого сейчас всё равно не хватает для тех, кто работает "в красной зоне" и костюмы распределяются "с колёс". Поэтому необходимо наращивать производство.

Ранее мы рассказывали, что правительство разработает новые пакет мер для поддержки граждан и бизнеса.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса