Он поручил кабмину вместе с регионами и бизнесом подготовить масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни.

Правительство разработает новый пакет мер для поддержки граждан и бизнеса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

По его словам, из-за пандемии коронавируса многие предприниматели, самозанятые и маленькие компании столкнулись с острейшими проблемами.

Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Владимир Путин, президент России

Также он поручил кабмину вместе с регионами и бизнесом подготовить масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики.

Надо приступить к этой работе, не откладывая

По его словам, это нужно для поэтапного выхода из эпидемиологической ситуации. Он отметил, что это необходимо, чтобы экономика России могла встроиться в новую реальность.

Ранее Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая.

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