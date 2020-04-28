Правительство разработает новый пакет мер для поддержки граждан и бизнеса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
По его словам, из-за пандемии коронавируса многие предприниматели, самозанятые и маленькие компании столкнулись с острейшими проблемами.
Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем.
Владимир Путин, президент России
Также он поручил кабмину вместе с регионами и бизнесом подготовить масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики.
Надо приступить к этой работе, не откладывая
По его словам, это нужно для поэтапного выхода из эпидемиологической ситуации. Он отметил, что это необходимо, чтобы экономика России могла встроиться в новую реальность.
Ранее Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая.
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