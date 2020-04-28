Главы субъектов сохранят свои дополнительные полномочия.

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Такое заявление он сделал во время совещания с губернаторами и министрами по теме коронавируса. При этом глава государства в очередной раз пообещал сохранение заработной платы в этот период.

По его словам, миллионы граждан прислушались к рекомендациям врачей и учёных, а также органов власти, поэтому распространение инфекции удалось замедлить. Поэтому дни с 6 по 8 мая, которые должны были быть будними, станут нерабочими.

Президент заявил, что впереди дни, когда вероятность заражения будет самой высокой. Поэтому граждане должны проявить дисциплину и соблюдать рекомендации врачей в период нерабочих дней.

- Нельзя отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу. Владимир Путин, президент России

Главы субъектов сохранят свои дополнительные полномочия. Они должны принимать решения самостоятельно — "не под копирку".

Ранее Путин выступит с обращением к россиянам после 15:00.

Источник: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса