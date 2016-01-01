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США испытали оружие LGM-30G Minuteman III

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Межконтинентальная баллистическая ракета была направлена на Маршалловы острова.

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету LGM-30G Minuteman III. Ролик опубликован на YouTube-канале US Military News.  В СМИ отметили, что тестирование ракеты прошло при участии Военно-воздушных сил США на базе Ванденберг в штате Калифорния 2 сентября. Разработчики запустили LGM в направлении Маршалловых островов  в Тихом океане.

LGM предоставляют США и их союзникам необходимую сдерживающую способность для сохранения свободы действий и навигации в глобальном масштабе в соответствии с международными законами и нормами

сообщение US Military News

Напомним, что предыдущий запуск LGM-30G Minuteman III состоялся 4 августа. Тогда журналисты американского издания The Drive рассказали, что проведенное испытание напоминает "предупреждение для России".

В США рассказали о "российской" защите Китая.

Видео: YT / US Military News

Теги: lgm-30g minuteman iii, маршалловы острова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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