США испытали оружие LGM-30G Minuteman III

Межконтинентальная баллистическая ракета была направлена на Маршалловы острова.

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету LGM-30G Minuteman III. Ролик опубликован на YouTube-канале US Military News. В СМИ отметили, что тестирование ракеты прошло при участии Военно-воздушных сил США на базе Ванденберг в штате Калифорния 2 сентября. Разработчики запустили LGM в направлении Маршалловых островов в Тихом океане.

LGM предоставляют США и их союзникам необходимую сдерживающую способность для сохранения свободы действий и навигации в глобальном масштабе в соответствии с международными законами и нормами сообщение US Military News

Напомним, что предыдущий запуск LGM-30G Minuteman III состоялся 4 августа. Тогда журналисты американского издания The Drive рассказали, что проведенное испытание напоминает "предупреждение для России".

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Видео: YT / US Military News