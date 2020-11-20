Запуск был произведен на Маршалловых островах с корабля USS John Finn.

Появилось видео испытаний противоракеты SM-3 Block IIA в США. Военные опубликовали ролик, заснятый во время тестирования вооружения на Маршалловых островах. Известно, что запуск ракеты производился с боевого корабля USS John Finn. Оружие было направлено на цель, имитирующую межконтинентальную баллистическую ракету. В свою очередь мишенью "ракеты противника" стали Гавайи. Американские военные смогли успешно поразить цель.

Военный обозреватель Алексей Леонков рассказал "Звезде" о том, что ПРО США Aegis не смогут противостоять российским комплексам. Он добавил, что американцы часто проводят "показательные выступления" противоракет. Однажды военные показали, как одновременно сбивают две цели.

Но эти цели не маневрирующие, а летящие по траектории, которую можно просчитать и сбить данную цель Алексей Леонков, военный эксперт

Он добавил, что российские баллистические ракеты работают на технологии управляемого гиперзвука, поэтому американским системам ПРО с ними не справиться.

МИД России нашел доказательство направленности системы ПРО против России.

Видео: YouTube / U.S. Navy