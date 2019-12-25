Мария Захарова прокомментировала испытания американской ракеты-перехватчика Standard Missile-3.

МИД России нашел доказательство направленности системы ПРО против России. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Речь идет о проведении 17 ноября в акватории Тихого океана испытаний с морской платформы ракеты-перехватчика "Стандарт-3" (Standard Missile-3, SM-3). Оружие в модификации 2А была нацелена на объект, имитирующий межконтинентальную баллистическую ракету.

Испытания прямо подтверждают лживость американских заверений в ненаправленности глобальной ПРО США против России. Это прямое доказательство, конкретный пример того, как Вашингтон манипулировал общественным мнением, врал международным партнерам и обосновывал свои действия на международной арене абсолютно надуманными предлогам Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница заметила, что американские коллеги утверждали, что перехват российских ракет системами "Стандарт" технически невозможен. Они также говорили о том, что национальная система ПРО необходима Вашингтону исключительно в целях парирования региональных угроз.

МИД: Лавров встретится с Лукашенко в Минске.