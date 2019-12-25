МИД: Лавров встретится с Лукашенко в Минске

Глава российского МИД примет участие в Коллегии МИД РФ и Белоруссии.

МИД: Сергей Лавров встретится с Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Чиновница отметила, что общение сторон произойдет в рамках рабочего визита главы МИД РФ 25 или 26 ноября. В переговорах также будет задействован белорусский коллега Лаврова Владимир Макей.

25-26 ноября министр Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании Коллегии МИД России и Белоруссии Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Захарова: Москва приветствует заявления Санду о намерении развивать диалог РФ и Молдавии.

Фото: МИД России