Россия надеется на конструктивное развитие отношений с Молдавией.

Мария Захарова заявила о том, что Москва приветствует заявления Майи Санду о намерении развивать диалог РФ и Молдавии. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала во время брифинга 19 ноября. Чиновница напомнила, что Санду одержала победу в президентских выборах в республике. После этого политик рассказала, что планирует поддерживать конструктивные отношения с Москвой.

Со своей стороны открыты к развитию взаимовыгодного российско-молдавского сотрудничества в различных сферах в интересах народов наших стран Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД добавили, что рассчитывают на тесное взаимодействие между правительствами для достижения устойчивого и жизнеспособного приднестровского урегулирования.

Захарова назвала "акт Родченкова" механизмом борьбы с неугодными США достижениями в спорте.

Фото: МИД России