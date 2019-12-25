Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главами МИД Ирана и Ирака

Глава МИД встретится с коллегами 23 и 25 ноября соответственно.

Мария Захарова анонсировала переговоры Сергея Лаврова с главами МИД Ирака и Ирана в Москве. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила на брифинге 19 ноября. По данным чиновницы, глава МИД России встретится с иракским коллегой Фуадом Хусейном 25 ноября. Чиновник прилетит в страну с двухнедельным рабочим визитом.

...Обсудят актуальные темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Сирии, ближневосточного урегулирования, в зоне Персидского залива, ситуацию в Йемене Мария Захарова, официальный представитель МИД России

На 23 ноября у Сергея Лаврова запланирована встреча с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Для иностранца визит в Москву станет четвертым в 2020 году. Дипломаты обсудят вопросы, связанные с Нагорный Карабахом, Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановку в Сирии, Афганистане, Персидском заливе.

Захарова: все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе.

Фото: МИД России