Захарова: все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе

В МИД рассказали о необходимости следовать рекомендациям ведомства.

Все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновница добавила, что меры не изменились в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Вновь хотели бы обратить внимание на необходимость тщательно взвешивать риски в связи с зарубежными поездками, не подвергать себя неоправданным рискам Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница призвала граждан РФ следить за актуальной информацией по поездкам, которая размещается на сайте МИД, страницах наших посольств в интернет-аккаунтах в социальных сетях, а также в приложении "Зарубежный помощник".

В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка.

Фото: МИД России