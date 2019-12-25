В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка

Мария Захарова считает закон о госязыке на Украине дискриминационным.

В МИД России прокомментировали действия Киева в отношении русского языка. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге отметила, что Украина принимает дискриминационные законы, которые намеренно сеют раздор между гражданами страны.

Совершенно очевидно, что, принимая абсурдные и дискриминационные законы о насильственной украинизации, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"ю Документ подписан еще во время управления страной Петром Порошенко. В апреле 2019 года Владимир Зеленский пообещал организовать тщательный анализ закона о государственном языке на предмет его соответствия Конституции.

МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном.

Фото: МИД России