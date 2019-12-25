МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном

Мария Захарова не исключает, что Вашингтон вернется к сделке с Тегераном по СВПД.

МИД России призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновница рассказала, что Москва не исключает того, что Вашингтон вернется в Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации по ядерной программе Тегерана. Дипломаты считают, что Америка должна выполнить возложенные на себя международные обязательства.

Если американцы готовы встать на путь исправления, то это можно только приветствовать. Когда движение в этом направлении станет реальностью, оно не должно быть обставлено или отягощено дополнительными условиями Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница рассказала, что пересмотр условий СВПД от 2015 года необходимо исключить. Договоренность должна быть в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Москва призывает Вашингтон отменить все односторонние санкции против Тегерана.

Захарова: целью ВС Украины в Донбассе являются мирные жители.

Фото: МИД России