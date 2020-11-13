МИД прокомментировал приостановку вещания "РТР-Планета" в Литве

Мария Захарова призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию.

МИД России прокомментировал приостановку вещания "РТР-Планета" в Литве. Во время брифинга с журналистами официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что международные профильные структуры не оставят без внимания данную ситуацию.

Мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает и Литва наконец начнет соблюдать принятые в Европе нормы цивилизованных государств, а профильные международные структуры не оставят без соответствующей реакции эту тему Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что национальный регулятор Литвы по радио и телевидению начал процедуру приостановки трансляции на территории государства российского телеканала, зарегистрированного в Швеции. Причиной стали "неоднократные нарушения директивы Евросоюза", а также закона республики об общественной информации. В частности, в сюжетах СМИ чиновники увидели подстрекательство к боевым действиям, а также разжигание национальной ненависти.

В МИД прокомментировали блокировку фильма о крушении MH17 в Youtube.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России