Захарова: страны ОДКБ выступили за усиление потенциала организации в борьбе с пандемией

В МИД рассказали об итогах онлайн-заседания Организации Договора о коллективной безопасности.

Мария Захарова заявила о том, что страны Организации Договора о коллективной безопасности выступили за усиление потенциала организации в борьбе с пандемией. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала на брифинге с журналистами. По словам чиновницы, наращивание такого потенциала возможно в рамках усиления военно-медицинской составляющей.

Обсуждены возможности применения мобильных медицинских подразделений, включение медицинского отряда специального назначения в состав коллективных сил ОДКБ Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В ОДКБ договорились об обмене информацией об эпидемиологической обстановке на территории пространства ОДКБ, а также вопроса медицинского обеспечения. Сейчас страны продолжают искать эффективные механизмы для преодоления внешних вызовов.

МИД обвинил США в проявлении двойных стандартов к Сирии.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России