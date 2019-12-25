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Захарова: целью ВС Украины в Донбассе являются мирные жители
Сегодня, 13:20
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Захарова: целью ВС Украины в Донбассе являются мирные жители

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В МИД рассказали о статистике, зафиксированной комиссией ОБСЕ.

Мария Захарова заявила о том, что целью Вооруженных сил Украины на Донбассе являются мирные жители. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала во время брифинга с журналистами. Чиновница отметила, что к такому выводу можно прийти, изучив доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о жертвах в регионе среди гражданского населения.

Документ в целом сбалансированный, он основан на статистике.Почти 75% пострадавших среди гражданского населения - это жители неподконтрольной Киеву территории

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница заявила, что такая статистика красноречиво говорит о том, что целью ВС Украины и Нацгвардии являются мирные жители. Она считает, что Киев пытается их наказать за выбор и отказ принят итоги государственного переворота в 2014 году.

МИД прокомментировал приостановку вещания "РТР-Планета" в Литве.

Фото: МИД России

Теги: донбасс, мария захарова, мид, обсе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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