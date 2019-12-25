В МИД прокомментировали одобренный Сенатом США законопроект.

Мария Захарова назвала "акт Родченкова" механизмом борьбы с неугодными США достижениями в спорте. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ сообщила на брифинге с журналистами. Чиновница прокомментировала одобренный американским Сенатом законопроект о возможном уголовном преследовании лиц, причастных с схемам системного нарушения антидопинговых требований.

Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата "акта Родченкова" выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги - это и НБА, и НХЛ, НФЛ Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД добавили, что ситуация не нуждается в дополнительных комментариях, так как принятый законопроект станет еще одним механизмом борьбы с неугодными для Вашингтона результатами в мировом спорте.

Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главами МИД Ирана и Ирака.

Фото: МИД России