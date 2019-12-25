Число членов экипажа и их гражданство уточняются.

СМИ: в Гвинейском заливе пираты атаковали судно под флагом Маршалловых островов. Об этом первым сообщил информационный портал Dryad Global. По данным экспертов, захвачено судно для перевозки жидких химических веществ JANE. Злоумышленники пытаются высадиться на борт корабля, который находится в 70 морских милях к юго-востоку от бенинского порта Котону. На данный момент число экипажа и гражданство его членов не раскрывается.

Напомним, что нападение стало шестым за последнюю неделю в Гвинейском заливе. Эта зона мирового океана считается наиболее опасной из-за угрозы со стороны пиратов. В Международном морском бюро отметили, что за первые девять месяцев 2020 года преступники захватили 80 моряков. Это 95% от всех похищаемых в море людей.

МИД России предупредил об опасности судоходства в Гвинейском заливе из-за пиратов.

Фото: Pixabay.com