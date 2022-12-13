Медведев призвал скачивать у пиратов западные фильмы и музыку, "отключенные" для России

Зампред СБ РФ призвал россиян бесплатно скачивать контакт Запада с торрент-трекеров.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает правильным скачивать и распространять по интернету пиратские копии произведений, которые стали недоступны на территории страны в соответствии с решением иностранных правообладателей. Соответствующее мнение чиновник высказал отечественным СМИ. Таким образом эксперт прокомментировал прессе исчезновение некоторой западной музыки из стриминговых сервисов. Медведев добавил, что как юрист ранее отрицательно относился к такому явлению как цифровое пиратство. Он полагал, что лучше переплатить, а не скачивать продукт на бесплатных ресурсах, таких как торрент-трекеры.

Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев добавил, что сейчас он считает, что западные страны в этой области что хотели, то и получили. Чиновник напомнил, что недавно с коллегами обсуждал вопрос того, чтобы лишить иностранных производителей части неимущественных прав, которыми они обладают в России.

Медведев заявил, что Fan ID вызывает много нареканий вплоть до абсурда.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ