Медведев заявил, что Fan ID вызывает много нареканий вплоть до абсурда

Зампред СБ РФ рассказал о том, что требуется скорректировать систему "паспорта болельщика".

На текущий момент "карта болельщика" вызывает много вопросов и нареканий, которые доходят вплоть до абсурда. Соответствующее заявление в ходе общения с отечественными журналистами сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник считает, что в отношении FAN ID требуется как минимум скорректировать правила и изучить работы документа. При этом Медведев напомнил о том, что не может назвать себя экспертом в вопросе. Однако недавно гость мероприятия читал историю о том, что на футбольный матч якобы не пропустили семью, так как с ней был семимесячный малыш без "паспорта болельщика". Подобные случаи зампред СБ считает издевательством над людьми.

Надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости