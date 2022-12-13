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Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии России

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Зампред СБ РФ рассказал о том, что в ВС РФ должны служить не менее полутора миллиона человек.

Российская аризывно-контрактная армия соответствует потребностям страны, но в настоящее время ее численность должна быть больше. Соответствующее заявление в ходе общения с отечественными журналистами сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник заметил, что проведения на Украине специальной военной операции самым существенным образом сказалось на подходы государства к формированию Вооруженных сил, так как сила проверяется в период боевых сражений.

На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Наша армия должна стать больше. И параметры объявлены - это не менее 1,5 млн человек.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев считает, что иноагентам нужно запретить получать доходы из источников в России.

Фото и видео: Telegram / 

Теги: армия, дмитрий медведев, контрактники, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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