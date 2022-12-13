Медведев считает, что иноагентам нужно запретить получать доходы из источников в России

Зампред СБ РФ рассказал о том, что уехать из страны - это аморальный выбор.

Уехавшие из России после начала военной операции музыканты и актеры больше потеряли от своего отъезда, поэтому скорее всего, будут возвращаться на территорию страны. Соответствующее мнение высказал в ходе общения с отечественными журналистами заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил, что звездам в эпоху Интернета просто необходимо живое общение с поклонниками. По словам гостя мероприятия, без раскрутки и человеческого контакта артистам невозможно будет произвести "долгоиграющий хит".

Знаете, в эмоциональном ключе кто-то что-то мог сказать. Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей – у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев выступил за введение законодательного запрета в стране для иностранных агентов на получение доходов из источников в России. По мнению чиновника, если уехавшие из-за проведения специальной военной операции за границу граждане "тихо сидят", то это их право, оставаться там или возвращаться домой. Это решение зампред СБ назвал личным выбором каждого. Однако в случае совершения преступления в виде дискредитации Вооруженных сил РФ или осуждения СВО, уже можно говорить об уголовном преступлении. Эксперт напомнил, что уехавшим можно осуждать с моральной точки зрения, так как "свою страну бросать в сложную минуту - это аморальный поступок". Однако за простой выезд за пределы страны не последует законодательного наказания.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости