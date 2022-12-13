Медведев предупредил, чем могут кончиться попытки ВСУ отвоевать Крым

Зампред СБ РФ рассказал о том, что против ВСУ будет применен любой вид оружия в случае контрнападения Киева на полуостров.

Попытка Вооруженных сил Украины отвоевать у российской стороны Крым будет основанием для применения абсолютно любого оружия против киевского режима. Соответствующее заявление в ходе общения с отечественными журналистами сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник прокомментировал вероятность контрнаступления ВСУ в регионе конфликта.

Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт полагает, что попытка украинских властей отколоть часть российского государства означает, что речь идет о посягательстве на существование самого государства. Дмитрий Медведев надеется, что западные недружественные страны понимают результат такого действия со стороны ВСУ.

Медведев: на Западе усталость от темы Украины нарастает, поэтому Байден торопится.

Фото и видео: Telegram / Крым 24