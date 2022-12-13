Медведев: на Западе усталость от темы Украины нарастает, поэтому Байден торопится

Зампред СБ РФ рассказал об отношении Байдена к украинской теме.

Американский президент Джо Байден торопится "протолкнуть" военную помощь Украине, так как эта тема теряет международную перспективу в странах коллективного Запада, а также на территории самих США. Соответствующее мнение в интервью отечественным СМИ рассказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник ответил на вопрос журналистов о том, фиксируется ли некая усталость от украинского кризиса на геополитической арене. Эксперт пояснил, что на текущий момент лидер Белого дома "влыпался в тему по уши". Он отметил, что еще будучи в должности вице-президента США Джо Байден получал огромные денежные средства за то, что "притащил на Украин2" своего сына Хантера. По мнению Дмитрия Медведева, для главы США речь идет о незаживающей ране, которая умножается всем заметной и прогрессирующей деменцией.

Байден со своими опричниками делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть. Потому что республиканцы этого не дадут. Они там кулаками потрясают в наш адрес, отдельные сумасшедшие из республиканцев предлагают самолеты сбивать, но это не отменяет главного: конфликт с Украиной - это тема демократов. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости