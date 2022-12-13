Медведев назвал исторических персон, к которым стоит присмотреться

Зампред СБ РФ рассказал о том, за какие подвиги он уважает исторических личностей в стране.

Заместитель российского председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал топ-3 исторических персон в стране, к биографиям которых стоит присмотреться внимательнее. В список чиновника попали князь Григорий Потёмкин-Таврический, Николай I, нарком вооружения СССР Дмитрий Устинов. Информацией эксперт поделился в ходе общения с отечественными СМИ. Дополнительно гостю мероприятия привлекательна фигура императора Николая Первого, хотя это и не был "идеальный человек". По мнению Дмитрия Медведева, он стал главой государства по случайности. Однако ему удалось не допустить в стране смуты, в отличие от своего предшественника. Своими действиями он дал период спокойствия, который продолжался десятилетиями.

Например, фигура светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического. Это был крупный государственный деятель, который очень многое сделал: создавал флот на Чёрном море, проводил реформу армии или вооружённых сил на современный манер. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В свой топ-3 Медведев также включил наркома вооружения СССР Дмитрия Устинова. Дмитрий Медведев напомнил, что был уже взрослым юношей в тот момент, когда Устинов еще был министром обороны Советского Союза. По словам чиновника, его "герою" удалось поднять всю систему обеспечения фронта будучи 33-летним человеком. Протекцию советскому представителю составлял Берия.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости