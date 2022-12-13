Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится

Зампред СБ РФ оценил вероятность того, что военные дойдут до столицы Украины.

Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал о том, что в случае такой необходимости, Вооруженные силы страны в рамках проведения специальной военной операции на Украине будут готовы дойти до столицы соседнего государства - Киева или до города Львов. В ходе общения с отечественными журналистами чиновник пояснил, что в настоящее время нельзя ничего исключать. Он призвал "истребить эту заразу", имея в виду неонацистские проявления.

Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти – значит, надо идти до Киева, если до Львова – значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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