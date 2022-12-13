Медведев назвал высоковатой цену нового "Москвича"

Зампред СБ РФ оценил возможности российского автопрома.

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пояснил, что стоимость нового "Москвича" высоковата. Однако чиновник считает, что если у отечественных специалистов получится создать хорошую машину, то это является отличным для страны результатом. Об этом эксперт рассказал в ходе общения с местными СМИ. Таким образом гость проекта ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, купил ли бы он себе это транспортное средство или нет в электронной версии.

Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, "Волга" и "Победа", они на хорошем ходу, они конца 1950-х - начала 1960-х годов, ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем - увидим. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Зампред СБ России уточнил возможность привлечения китайских производителей к созданию "Москвичей". Дмитрий Медведев полагает, что в подобной международной кооперации "ничего плохого нет". Он пояснил, что в России некоторые смеялись над китайской техникой или автомобилями, однако та машина, на который чиновник ездил в КНР, "точно не хуже, чем Mercedes".

Зампред Совбеза Медведев назвал чудовищными последствия столкновений сильнейших армий мира.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости