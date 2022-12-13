Зампред Совбеза Медведев назвал чудовищными последствия столкновений сильнейших армий мира

Эксперт предостерег мир от чудовищных последствий военных действий между РФ и США.

Последствия столкновения российской и американской армий будут чудовищными. Такое предостережение огласил в ходе интервью с отечественными СМИ заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник заметил, что для мира неважно, какие Вооруженные силы являются первыми, вторыми или двадцать первыми, так как определить это возможно исключительно во время боевых действий и военного конфликта.

Говорить о том, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Зампред СБ РФ напомнил журналистам о том, что для Москвы абсолютно неважно, какое количество ракет американской стороне или российской стороне удастся сбить над своей территорией, так как часть из них нанесут странам гарантированное поражение. Дмитрий Медведев напомнил о таком термине, как ответно-встречное поражение, результат которого окажется чудовищным.

Медведев заявил о планах производства в России танков в 2023 году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости