Мария Захарова рассказала о возвращенных моряках, а также о новом случае похищения.

МИД России предупредил об опасности судоходства в Гвинейском заливе из-за пиратов. Об этом во время брифинга с журналистами заявила Мария Захарова. Чиновница рассказала, что необходимо соблюдать повышенные меры безопасности в акватории данного региона из-за участившихся случаев нападения на экипажи.

МИД РФ считает своим долгом напомнить, что в связи с участившимися случаями нападений пиратов в Гвинейском заливе требуется соблюдение повышенных мер безопасности при осуществлении судоходства в этом районе Атлантического океана Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что 8 сентября в Россию вернулись семеро моряков, которые ранее были похищены в ходе нападения пиратов в Гвинейском заливе. Это произошло 17 июля. Граждане РФ оказались дома благодаря совместным усилиям дипломатов, коллег из Нигерии и представителей компании-судовладельца. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В начале сентября похожий эпизод произошел с норвежским судном Water Phoenix нидерландской. Там находились двое граждан России. Сейчас МИД предпринимает усилия по их освобождению из плена.

Видео: ВК / МИД России