Россия в ООН сосредоточится на вопросах контроля над вооружениями

В МИД России рассказали об интересах Москвы на 75-ой сессии ГА ООН.

Делегация России на 75-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН сосредоточится на вопросах контроля над вооружениями, предотвращении милитаризации космического пространства и поиск решений в вооруженных конфликтах. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе сессии усилия российской делегации будут направлены на продвижение основных приоритетов нашей страны, включая разоружение, нераспространение, а также формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве Мария Захарова, официальный представитель МИД России

ГА ООН откроется в Нью-Йорке 15 сентября. Мероприятия будут организованы в большинстве случаев в онлайн режиме из-за распространения пандемии коронавируса. В рамках видеовыступлений заявлена неделя высокого уровня, которая состоится с 22 по 29 сентября. В ней примет участие Владимир Путин.

Как государство - основатель ООН и постоянный член ее Совета Безопасности Россия продолжит способствовать повышению авторитета ООН как безальтернативной и универсальной площадки для поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД отметили, что готовы к работе со всеми, кто ставит своим приоритетом принципы взаимовыгодного сотрудничества и коллективного блага выше сиюминутных интересов.

Видео: ВК / МИД России