Захарова: Россия не вмешивалась в избирательные процессы в США

В МИД оценили введение Вашингтоном санкций против трех российских граждан.

Мария Захарова заявила о том, что Россия не вмешивалась в избирательные процессы в США. Об этом официальный представитель МИД России рассказала во время брифинга с журналистами. Чиновница прокомментировала санкции Вашингтона против трех граждан РФ. По словам Захаровой, ограничения были введены Америкой под "предлогом пресловутого вмешательства в выборный процесс". Такие заявление спикер назвала голословными.

Заодно муссируются давно уже вброшенные и несколько надоевшие инсинуации на тему попыток подорвать демократию в Штатах...Хотелось бы еще раз напомнить американским коллегам. РФ не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница напомнила, что Россия неоднократно предлагала западным коллегам обсуждать все вопросы в деполитизированном ключе, но не получила реакции. Захарова напомнила, что санкции в отношении россиян скажутся на дальнейшем обострении негатива в отношениях двух государств.

Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на обострение двусторонних отношений. Это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении Мария Захарова, официальный представитель МИД России

США нашли в Верховной Раде "российского агента".

Видео: ВК / МИД России