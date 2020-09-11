Захарова прокомментировала заявления Чехии по Навальному

В российском МИД объяснили позицию относительно заявления главы МИД Чехии.

В МИД России прокомментировали заявления Чехии по Алексею Навальному. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что Москву удивили заявления Праги о проведении консультацией с РФ о состоянии российского оппозиционера. По словам чиновницы, инцидент никак не связан со взаимоотношениями двух стран.

Честно говоря, вызвало удивление недавнее заявление главы МИД Чехии о том, что чешская сторона намеревается обусловить подготовку и проведение планируемых консультаций с Россией по актуальным двусторонним вопросам "состоянием Алексея Навального" Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Захарова рассказала, что Прага несколько месяцев говорит о заинтересованности проведения консультаций с Москвой. В МИД считают, что при этом Чехия предпринимает шаги, которые не способствуют нормальному развитию конструктивного диалога. В частности, сейчас коллеги выдвигают требования : сначала - касающиеся ситуации в Белоруссии, потом - имеющие отношения к гражданину РФ Навальному.

В МИД подтвердили готовность оперативно сесть за стол переговоров с Чехией. Захарова заметила, что Прага демонстрирует собственную неготовность к открытому и профессиональному диалогу.

Премьер-министр Чехии считает, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы.

Видео: ВК / МИД России