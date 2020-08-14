Андрей Бабиш призвал организовать новые выборы в Белоруссии.

Премьер-министр Чехии считает, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы. Об этом Андрей Бабиш написал в собственном аккаунте в Twitter.

Белорусы нуждаются в быстрой помощи от нас. Выборы в Белоруссии должны быть проведены вновь. Они должны быть прозрачными и пройти в присутствии иностранных наблюдателей Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно информации от ЦИК, победу в них с 80% голосов избирателей одержал Александр Лукашенко. После объявления результатов в стране начали организовываться массовые акции протеста. Многие демонстрации переросли в столкновениях с силовиками. Из-за участия в несогласованных акциях протеста задержано более шести тысяч жителей республики.

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